Il Mase ha pubblicato cinque decreti di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di altrettanti impianti di accumulo di energia elettrica a batteria di grande taglia (Bess) per 361,4 MW di potenza in tre Regioni.Si tratta nello specifico di un progetto da 160 MW della Sphera Zefiro Srl, facente capo alla faentina Sphera, in Comune di Tuscan...