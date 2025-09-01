Staffetta Quotidiana
Rinnovabili, anche Edison e Enel aggiudicatarie nella gara FS

I cinque lotti da 5-10 anni per complessivi 2,1 TWh assegnati per 183,6 mln contro una stima iniziale di 204,3. Nel lotto solare i prezzi più bassi (75 €/MWh)

Energia Elettrica
Sono stati pubblicati sul supplemento gare della Gazzetta Ufficiale UE gli esiti completi della gara di Ferservizi di maggio scorso per la fornitura pluriennale di elettricità da fonte rinnovabile alla Ferrovie dello Stato (v. Staffetta 20/05).
I cinque lotti per 2...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova

  •  Aggiudicazione
  •  Chiarimenti1
  •  Chiarimenti2
  •  Disciplinare

