Energia Elettrica venerdì 5 settembre 2025 Rinnovabili, anche Edison e Enel aggiudicatarie nella gara FS I cinque lotti da 5-10 anni per complessivi 2,1 TWh assegnati per 183,6 mln contro una stima iniziale di 204,3. Nel lotto solare i prezzi più bassi (75 €/MWh) × Sono stati pubblicati sul supplemento gare della Gazzetta Ufficiale UE gli esiti completi della gara di Ferservizi di maggio scorso per la fornitura pluriennale di elettricità da fonte rinnovabile alla Ferrovie dello Stato (v. Staffetta 20/05). I cinque lotti per 2...