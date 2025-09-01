Rinnovabili e Altre Fonti di Energia - Efficienza martedì 30 settembre 2025 FerX “anti-Cina”, domande da domani Manifestazioni di interesse per quasi 3,2 GW, il doppio del contingente. Tariffa di riferimento 91,8 €/MWh × Il Gse ha pubblicato il bando della procedura competitiva prevista dal DM FerX Transitorio per gli impianti fotovoltaici Nzia, ovvero quelli costruiti con componenti non prodotte in Cina. Le iscrizioni saranno aperte da domani 1° ottobre alle ore 12:00 fino al 31 ottobre 2025 alle ore 12:00. Le domande potranno essere inviate esclusivamente tramite... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova