Agenda Europea lunedì 6 ottobre 2025 UE, Plenaria al Parlamento su esteri e difesa Jorgensen in Sudafrica per il G20. Tassazione dell’energia e phase out gas russo nelle prossime due settimane. L'agenda 6-10 ottobre a cura di Sergio Matalucci × Plenaria al Parlamento da oggi a giovedì a pranzo. Agenda dominata da esteri e difesa: Gaza, Russia e Groenlandia (Link).Si inizia comunque oggi con uno degli appuntamenti più importanti: la Plenaria terrà una discu... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova