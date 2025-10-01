Agrivoltaico, tornano in pista due istanze

Leggi e Atti Amministrativi lunedì 6 ottobre 2025 Agrivoltaico, tornano in pista due istanzeCalcolo Vir, accolto ricorso AP Reti Gas Le pronunce della giustizia amministrativa pubblicate dal 29 settembre al 5 ottobre × Il Tar Molise ha annullato il diniego alla Scia per la realizzazione di un impianto agrivoltaico; il Tar Calabria ha confermato il Paur per un impianto agrivoltaico rilasciato dalla Regione e contestato dal Comune; annullato un provvedimento del Gse con cui erano stata rigettata una richiesta di incentivi per una caldaia a biomasse; il Tar Veneto ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova