Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Leggi e Atti Amministrativi

Agrivoltaico, tornano in pista due istanze
Calcolo Vir, accolto ricorso AP Reti Gas

Le pronunce della giustizia amministrativa pubblicate dal 29 settembre al 5 ottobre

Leggi e Atti Amministrativi
Il Tar Molise ha annullato il diniego alla Scia per la realizzazione di un impianto agrivoltaico; il Tar Calabria ha confermato il Paur per un impianto agrivoltaico rilasciato dalla Regione e contestato dal Comune; annullato un provvedimento del Gse con cui erano stata rigettata una richiesta di incentivi per una caldaia a biomasse; il Tar Veneto ...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova

  •  AP Reti Gas vs comune di Fossalta di Portogruaro
  •  Comune di Castrovillari vs regione Calabria
  •  Flynis PV 36 vs Regione Sicilia
  •  Gvr Solar Campobasso vs Mase
  •  Mariannina De Angelis vs Gse
  •  PV Nera vs regione Molise
  •  Sestu 1 vs regione autonomia della Sardegna

Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di lunedì 6 ottobre 2025

Autorità, gli ultimi provvedimenti pubblicati

Energivori, le ultime novità da Arera e Csea

Gnl small scale, aste Olt il 29 ottobre

Carburanti, le scelte anarchiche di un settore senza strategia

UE, Plenaria al Parlamento su esteri e difesa

Idrogeno, Siad e Brembo investono in Hydrospark

Terna, così le prove in bianco per il rientro in Picasso

Agrivoltaico, tornano in pista due istanze. Calcolo Vir, accolto ricorso AP Reti Gas

OpecPlus, anche in novembre 137mila barili in più

Medie Siva settembre e media dei delta sul prezzo Cif Med

Benzina in lieve calo, gasoli in lieve aumento

Variazioni dei riferimenti internazionali dei prezzi interni

Questa settimana in Parlamento

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Consulta, domani l’udienza su Fer Sardegna e tassa extraprofitti

Efficienza, il “decreto Santanchè” in Gazzetta

DL proroga Arera in Gazzetta

Multa biocarburanti, mercoledì l’Antitrust alla Camera

Carburanti, prezzi in calo

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Saras