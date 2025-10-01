Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Politica energetica internazionale

Eni, la nuova edizione del World Energy Review

Con i principali trend che hanno caratterizzato il settore energetico nel 2024

Eni ha pubblicato la ventiquattresima edizione del World Energy Review (Wer), la rassegna statistica di Eni che fornisce una lettura dettagliata e fattuale dei principali trend del settore energetico mondiale (petrolio, gas, r...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova

  •  Eni World-energy-review-2025

Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di martedì 21 ottobre 2025

Cer e autoconsumo, Gse pubblica le tariffe premio eccedentarie 2024

Enel, Arera accoglie impegni nei procedimenti su violazioni Remit

UE, l’energia nel programma di lavoro per il 2026

Eurogas e Fuels Europe, allarme su norme UE sulla due diligence

Extra-rete: le rilevazioni di Staffetta Prezzi

Aree di accelerazione, la proposta della Basilicata

“Energia fatta ad Arte”, progetto Regione Emilia-Romagna/Enea

Idrogeno in Lombardia, tavola rotonda Aldai

Brent a quota 61. Il mercato è in contango

Auto elettriche e pompe di calore, perché non decollano?

Biometano, producibilità a 791 milioni mc

FV, Unoenergy compra 24 MW tra Puglia e Basilicata

“Prezzi Italia”: tutti in calo tranne Gpl e Gnl

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Terna, al via iter per il Central Link

Rinnovabili, i numeri della piattaforma Pniec

Eni, la nuova edizione del World Energy Review

Auto elettrica, l’elenco dei comuni ammessi agli incentivi

Energivori, nel 2024 agevolazioni per 1,9 mld

Mezzi pesanti, così gli incentivi 2025

Acquisti sul mercato del giorno prima con profilo Au

Risultati della Borsa elettrica

Il Ddl nucleare alla Camera

Carburanti, benzina ai minimi da quattro anni

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Almeno il doppio

Saras