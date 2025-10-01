Politica energetica internazionale lunedì 20 ottobre 2025 Gas russo, la posizione del Consiglio UE Stop dal 1° gennaio 2026, con esenzioni per i contratti esistenti. Nessun accenno al petrolio × Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato oggi la propria posizione negoziale relativa alla proposta della Commissione europea per vietare l’importazione di gas dalla Russia. Così come la proposta di regolamento della Commissione (v. Staffetta 17/06), il Consigli... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova