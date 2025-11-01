Eventi Manifestazioni lunedì 24 novembre 2025 Utility Day 2025 al via domani ad Assago Nella sessione di apertura keynote speech di Greg Jackson (Octopus). Nei panel manager di Fastweb/Vodafone, PostePay, Optima, Edison, Pulsee, Optima, Salesforce e molti altri × Dall'Utility Day 2024 Si svolge domani 25 novembre all’NH Congress Center di Assago - l’undicesima edizione di Utility Day, appuntamento di riferimento per la community dell’energy & gas organizzato da Ikn Italy, intitolato quest'anno “Navigating the fluid Energy Market in the Intelligent Age”. L’evento si aprirà con una plenaria che prevede tra le altre cose un keyno... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova