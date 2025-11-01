Rinnovabili e Altre Fonti di Energia - Efficienza mercoledì 26 novembre 2025 di S.P. Aree idonee, la Campania sospende gli iter In attesa di indicazioni sul transitorio nel DL Transizione. FV e agricoltura al convegno di Aias × Il DL Transizione appena varato, con le norme sulle aree idonee, continua ad attirare critiche da parte delle Regioni. Dopo la Sardegna (v. Staffetta 24/11) e l’Umbria... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova