Politica energetica nazionale lunedì 1 dicembre 2025 Gas, nel 2025 il Gnl è la prima fonte per l'Italia Con il dato di novembre arriva il sorpasso sull'Algeria. Consumi negli 11 mesi +2,4%. Esportati 1,8 mld mc × Nel 2025 il Gnl è diventato la prima fonte di approvvigionamento di gas dell'Italia in un anno in cui i consumi si avviano a chiudere in moderato rialzo sul 2024. Sono due degli elementi che emergono dall'ultima edizione di Staffetta Gas, servizio mensile su domanda e offerta gas della Staffetta Quotidiana. La pagina contiene elaborazioni sui dati... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova