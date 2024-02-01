Rinnovabili, energia a basso costo

Il Forum di Italia Solare di dicembre 2024 è stato dominato dalla questione della “competitività”: il fotovoltaico è una fonte di energia pulita, ma questo non basta; in un momento in cui le preoccupazioni sul costo dell’energia sono al centro del dibattito pubblico, il fotovoltaico deve dimostrare anche di essere una fonte di energia a basso costo. Un anno dopo, i risultati delle aste del FerX e del Macse lo hanno dimostrato: rinnovabili e batterie sono in grado di fornire elettricità a prezzi bassi a favore di famiglie e imprese. A prezzi così tanto bassi da costringere gli operatori a ripensare daccapo i loro modelli di business, tagliando i costi e accontentandosi di margini risicati.

In questo speciale per il Forum Italia Solare 2025, Staffetta Quotidiana presenta alcuni approfondimenti che permettono di inquadrare meglio il dibattito.

Il fotovoltaico rappresenta una quota in crescita nel mix elettrico nazionale. Come si vede nel grafico in fondo a questa pagina, tra gennaio e ottobre gli impianti solari hanno prodotto oltre 40 TWh di energia elettrica, pari al 18% dei consumi, con una crescita di circa il 25% in più rispetto allo scorso anno. A ottobre la capacità Fer installata da inizio anno ha raggiunto i 5,4 GW, con il 2025 che si chiuderà probabilmente poco sotto l’installato record del 2024.

Nelle quattro pagine successive presentiamo tre articoli con i numeri su batterie, rinnovabili e data center. Il primo elenca le aziende che possiedono gli impianti Bess autorizzati dal Mase. Il secondo le autorizzazioni di progetti eolici e solari pubblicate sui bollettini delle Regioni. Il terzo, infine, la distribuzione geografica dei progetti di connessione di data center. I grafici e le tabelle complete sono pubblicati, con cadenza regolare, sul portale www.staffettaonline.com.

Seguono cinque analisi dedicate al mondo delle batterie dopo l’asta Macse: due interviste a Giuseppe Artizzu di Nhoa Energy e a Stefano Cavriani di Ego Energy, un focus Key to Energy, due interventi pubblicati su Rienergia degli esperti David Battista di Pexapark e Lorenzo Parola dello studio Parola Associati.

Nella pagina successiva, il partner di Our New Energy, Mikkel Kring, spiega come le nuove regole del Ghg Protocol potrebbero rendere sempre più difficile, per le aziende che si approvvigionano attraverso contratti Ppa, ottenere la patente di consumatori di energia elettrica verde.

Infine, presentiamo due articoli sulla piattaforma Pniec, lo strumento messo online dal Gse a dicembre 2024 che è una miniera di dati sulle procedure di autorizzazione di progetti rinnovabili e batterie, sui costi degli impianti, sulle comunità energetiche e il biometano.