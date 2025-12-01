Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Trasporti

Auto, lo stop alle termiche al 2035 vacilla sempre più

Cronologia settimanale della mobilità 8-12 dicembre

Il 10 dicembre la Commissione europea non ha presentato il pacchetto automotive e appare alquanto nebulosa anche la data in cui lo farà (al momento non ci sono date ufficiali, anche si parla del 16 dicembre). Ciononostante, continuano a emergere sempre più indiscrezioni in base alle quali Bruxelles sarebbe pronta a un netto cambio di rotta sul pia...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova

  •  Anfia - Scenari Automotive Globali

Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di venerdì 12 dicembre 2025

Auto, lo stop alle termiche al 2035 vacilla sempre più

Erg: Bettonte lascia, Arlandini in Cda

Autotrasporto, in Gazzetta il decreto con 590 milioni per il rinnovo mezzi

FV, Via positiva a Edpr per 94 MW in Sicilia

Aree idonee, Umbria: l'impugnativa è una grave aggressione al territorio

Garanzie d’origine, quantità e prezzo per la sessione del 19

Borsa elettrica, a novembre Pun +5,4%

La festa Enel per la cucina italiana patrimonio Unesco

Per i data center servono le rinnovabili

La fissazione per il bond e lo scivolone di Pichetto

Premio Dosi 2025, trai vincitori Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi

Flessibilità energetica, intesa Elevion Group/Energy Pool

Gse e Adsp Mar Ionio per la transizione energetica del porto di Taranto

Rigenerazione sostenibile siti industriali, evento conclusivo corso Unem

Firenze, Enel e Carabinieri incontrano i cittadini all'Enel Energy Bar

Mediterraneo, 2024 anno più caldo degli ultimi 40

Un Osservatorio per mappare la transizione ecologica nelle città

Inovara, platform company di Ambienta, acquisisce Ibl

‘Call4Innovators’ Eni, selezionati i progetti che accederanno al supercomputer HPC6

FV, Alperia compra 6,4 MW da Baywa re

Chiusure settimanali dei mercati del 12 dicembre.

UE, l’energia nei nuovi bandi Horizon Europe

Rinnovabili, al fondo Foresight la maggioranza di Flyren

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Raffinazione, rete, carburanti gassosi: le sapide osservazioni di Murano

Red III, va avanti la procedura d’infrazione UE

Margini di raffinazione nei maggiori centri

Aie, ecco perché c’è surplus anche se le scorte sono ai minimi

DL Milleproroghe, ok in Consiglio dei ministri

Nucleare, la scomparsa di Renato Angelo Ricci

Ex Ilva, due offerte per l’acquisto degli stabilimenti

Verdian accelera in Italia con batterie ed eolico

Import virtuale, gli assegnatari del servizio

Testo unico Fer, in Gazzetta il correttivo con le note

Rinnovabili, ecco i modelli unici per le autorizzazioni

Aree idonee, il governo impugna la legge dell’Umbria

“Stacchi Italia/Ue”: salgono benzina e diesel

Arera, il nuovo vertice martedì in Parlamento

Carburanti, i prezzi scendono ancora

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per lunedì

Saras