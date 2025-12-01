Leggi e Atti Amministrativi lunedì 22 dicembre 2025 di S.B. Autorità, gli ultimi provvedimenti pubblicati Trasporto gas, i ricavi ammessi per il 2024. Oneri nucleari, 85,5 mln € a Sogin. Dispacciamento e Sdc, Arera impugna. 70% rule, deroga anche per il 2026. I provvedimenti 15-19 dicembre × Segnaliamo di seguito i provvedimenti e comunicati pubblicati dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) tra il 15 e il 19 dicembre 2025, relativi ai settori elettrico e gas, non oggetto di articoli a sé. I testi dei provvedimenti sono disponibili in allegato. Per il riepilogo delle pubblicazioni precedenti... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova