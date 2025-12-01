Staffetta Quotidiana
Leggi e Atti Amministrativi

Extraprofitti Fer, il Cds rinvia alla Corte UE

Le pronunce della giustizia amministrativa dal 22 al 28

Il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte di Giustizia UE tre sentenze (hydrowatt, GG Garbin e Sied) contro Gse/Arera per chiarire se il tetto ai ricavi delle rinnovabili sia compatibile con il diritto europeo e il libero mercato dell’energia. Numerose le sentenze sull’illegittimo silenzio. Questi, in estrema sintesi, alcuni spunti energetici d...


  •  Aren green vs mase
  •  Arera vs gg garbin
  •  Arera vs sied
  •  Cubico lidia vs mase
  •  Gse vs hysrowatt
  •  Hepv12 vs Mase
  •  Ime Ploaghe vs Mase
  •  Lapis vs mase
  •  PV Italia vs Mase
  •  Sagitta vs Mase

