Fotovoltaico, via libera a 98 MW

Atti delle Regioni lunedì 29 dicembre 2025 Fotovoltaico, via libera a 98 MWBiometano, ok a 4,41 mln mc/anno La 625° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 18 al 28 dicembre × Sono 98 i MW fotovoltaici autorizzati dal 18 al 28 dicembre tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi per 36 MW e negativi per 48 MW.Sull’eolico, autorizzazioni per 17 MW, giudizi di Via positivi per 71 MW e negativi per 390 MW.Quanto al biometano, autorizzato un progetto per una producibilità di... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova