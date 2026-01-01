Staffetta Quotidiana
Raffineria Priolo, Isab rescinde il contratto con Lukoil Italia

La controllata della compagnia russa diffida Isab a consentire le caricazioni. “Comunicazioni Ludoil prive di titolo giuridico”. Caricazioni ferme, si dimette il dg di Lukoil Italia Guido Orlando

Approvvigionamenti e Raffinazione
Colpo di scena alla Raffineria Isab di Priolo. Dopo le notizie sull’interessamento della Ludoil all’acquisto dell’impianto (v. Staffetta 09/01) e sull’avvio delle caricazioni di prodotto da ieri da parte della società di Donato Ammaturo...


Saras