Ludoil, il nuovo protagonista del “Petrolio Italia”

Nel settore petrolifero, il 2025 è stato sicuramente l’anno della vendita di IP da Api alla compagnia azera Socar. Notizia anticipata in febbraio dalla Staffetta e poi confermata in settembre. La transazione dovrebbe chiudersi in un paio di mesi. Per una famiglia di petrolieri che lascia, un’altra raddoppia. Parliamo della Ludoil di Donato Ammaturo, proprietario de L’Espresso, presente finora nella logistica e nella distribuzione carburanti. La scorsa settimana la Staffetta ha infatti rivelato che Ludoil sta conducendo una due diligence in vista della possibile acquisizione della raffineria Isab di Priolo da Goi Energy e intanto – altra anticipazione della Staffetta – ha già iniziato a vendere prodotto dalla raffineria, di fatto al posto di Lukoil Italia, il cui contratto è stato rescisso unilateralmente da Isab. La controllata della compagnia russa non sembra averla presa bene, annunciando iniziative di tutela (ma si trova a dover affrontare la scadenza del 17 gennaio, entro la quale la casa madre dovrà vendere gli asset internazionali, come stabilito dall’amministrazione Usa sulla base dell’ultima tornata di sanzioni contro Mosca). Tornando a Ludoil, sfogliando il sito internet è possibile ricostruire la struttura del nuovo protagonista del “Petrolio Italia”.

È questo il cuore del nuovo numero di Today@, condito dalle “spigolature” di dicembre dal preconsuntivo Unem e dalla fusione Assopetroli-Assogasmetano, dall’intervento di Salvatore Carollo sui biocarburanti e da quello di Bonaventura Sorrentino sull’allineamento delle accise. Oltre che dalle consuete rubriche Staffetta prezzi e Staffetta prezzi rete.