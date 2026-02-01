Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Attività Parlamentare

Ddl nucleare, settimana di audizioni alla Camera

Lunedì ambientalisti, Edison, Westinghouse; martedì Isin, Sogin, Enea e Ispra; mercoledì Eni. In Parlamento anche il DL Milleproroghe

Attività Parlamentare
Lunedì alle 16 le commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera ascoltano Kyoto Club, Laurentis Energy, Associazione nazionale giuristi democratici, Associazione antinucleare scanZiamo le scorie, Confcommercio, Cirten, Coordinamento Free, Edison, Greenpeace, Federmanager, Isde Italia, Pro Natura del Vercellese, Valsesia e Vco, Westinghou...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - lunedì 2 febbraio
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di lunedì 9 febbraio 2026

Case green, il Tar stoppa la "fuga in avanti" di Bolzano

Prosegue l’aumento a doppia cifra dei gasoli

Eni, al via la fase 2 di Congo Lng

A2A, contratto Ppa con Ramacca Energia (Sosteneo)

Anev denuncia i ritardi sul FerX e i rischi della riforma delle connessioni

Variazioni dei riferimenti internazionali dei prezzi interni

Ddl nucleare, settimana di audizioni alla Camera

Il Mase ha cambiato priorità politiche: finalmente sulla “retta via”?

Eni-Cdp, oltre mezzo milione di euro nella startup Exe Engineering

UE, consultazioni sugli obiettivi al 2040

Iren-Statkraft, secondo Ppa decennale

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Stazione sperimentale Innovhub, il contributo del 2026

Autorità, gli ultimi provvedimenti pubblicati

UE, plenaria Parlamento su difesa e rapporto Draghi

Aree idonee, la Sardegna vuole impugnare il DL Transizione

Biometano, l’impianto Metanar torna in pista

Dossier carburanti, un nuovo marchio

Prezzi petroliferi, la rilevazione CCIAA di Genova

Idrogeno, aggiudicata la gara Ipcei Hy2Tech

Carburanti, gasolio in lieve rialzo

Certificati bianchi, il regolamento sui controlli

FV, Invitalia entra nel capitale di Igf per l'ex Whirlpool di Napoli

Rete carburanti, Costantin acquisisce Dalla Bernardina

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Italia Solare ForumTech 2026