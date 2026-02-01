Attività Parlamentare martedì 10 febbraio 2026 Ddl Nucleare, parlano le istituzioni Oggi alla Camera le audizioni di Iter, Isin, Rina, Infn, Sogin, Iss, Enea e Ispra × La quinta giornata di audizioni sul disegno di legge delega per il ritorno al nucleare, oggi in commissione Ambiente e Attività produttive della Camera, ha avuto per protagoniste le istituzioni, molte delle quali hanno già contribuito ai lavori della Piattaforma per il nucleare sostenibile e giocheranno un ruolo nei diversi settori disciplinati dal... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova