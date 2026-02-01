Gas Naturale - GPL - GNL martedì 10 febbraio 2026 Gas, a gennaio consumi in rialzo a cifra doppia (+11,1%) Idroelettrico e import deboli spingono le centrali a gas (+23,3%) mentre il freddo traina i consumi civili (+7,7%). Rallenta un po' il Gnl, Algeria prima fonte × A gennaio la domanda italiana di gas è aumentata a cifra doppia, spinta dal termoelettrico - chiamato a compensare una nuova frenata di idroelettrico e importazioni - oltre che dai consumi per riscaldamento, sostenuti da temperature più rigide di un anno fa. È quanto emerge dal servizio mensile su domanda e offerta gas della Staffetta Quotidiana. ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova