Politica energetica nazionale giovedì 12 febbraio 2026 DL Bollette, ecco la bozza Saturazione virtuale (anche Dso), vendita gas stoccato, delta Psv-Ttf, 90 euro ai bonus sociali, taglio incentivi bioenergie, data center, spalmaincentivi volontario, proroga interconnector × Pubblichiamo in allegato il testo del DL Bollette su cui il governo sta lavorando e che dovrebbe essere esaminato a breve dal Consiglio dei ministri. Di seguito una scheda con in principali contenuti. Il governo aveva fatto circolare una precedente bozza a dicembre con la prospettiva di un varo a gennaio che non c'è stato... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova