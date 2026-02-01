Staffetta Quotidiana
Politica energetica nazionale

DL Bollette, ecco la bozza

Saturazione virtuale (anche Dso), vendita gas stoccato, delta Psv-Ttf, 90 euro ai bonus sociali, taglio incentivi bioenergie, data center, spalmaincentivi volontario, proroga interconnector

Pubblichiamo in allegato il testo del DL Bollette su cui il governo sta lavorando e che dovrebbe essere esaminato a breve dal Consiglio dei ministri. Di seguito una scheda con in principali contenuti. Il governo aveva fatto circolare una precedente bozza a dicembre con la prospettiva di un varo a gennaio che non c'è stato...


  •  DL Bollette II Leak

