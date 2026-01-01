Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Atti delle Regioni

Fotovoltaico, via libera a 129 MW
Eolico, autorizzati 29 MW

La 631° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 5 al 12 febbraio

Atti delle Regioni
Sono 129 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazione unica, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 181 MW.
Quanto all’eolico, autorizzati 29 MW, giudizi di Via positivi per 75 MW e negativi per 151 MW.
...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - lunedì 2 febbraio
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di giovedì 12 febbraio 2026

Extra-rete: le rilevazioni di Staffetta Prezzi

DL Bollette, norme allo studio su Ets e trattenimento

Greggi in aumento. Grande balzo delle scorte in Usa

‘GoodByO’, online il secondo numero della newsletter del progetto

Ove, Cremonini/Hera continuano ad alimentare la mobilità sostenibile

Emergenze, Confindustria/Protezione civile rinnovano collaborazione

Se il nucleare esce dalla fuffa

Argentina Lng: Eni, Ypf e Xrg firmano joint development agreement

Assopetroli, corso operativo sull'Ets2

Nucleare, ultime audizioni la prossima settimana

Nucleare, Gse: contratti per differenza, Ppa e Garanzie di origine

Idrogeno, verso un’indagine conoscitiva alla Camera

Fotovoltaico, via libera a 129 MW. Eolico, autorizzati 29 MW

Phase out gas russo, TotalEnergies teme per i propri asset

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

UE, von der Leyen: tassazione “sbagliata” su elettricità e gas

UE, ok del Parlamento al taglio delle emissioni del 90% al 2040

Carburanti, prezzi in aumento

Mase: al via Sim, infrastruttura per la sicurezza ambientale

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Italia Solare ForumTech 2026