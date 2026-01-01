Fotovoltaico, via libera a 129 MW

Atti delle Regioni giovedì 12 febbraio 2026 Fotovoltaico, via libera a 129 MWEolico, autorizzati 29 MW La 631° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 5 al 12 febbraio × Sono 129 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazione unica, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 181 MW.Quanto all’eolico, autorizzati 29 MW, giudizi di Via positivi per 75 MW e negativi per 151 MW.... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova