Energia Elettrica lunedì 16 febbraio 2026 Capacity, Terna lancia la nuova consultazione Su modifiche disciplina, metodologia garanzie e derating Bess e FV per il 2028. Focus su rifacimenti, flessibilità sull'entrata in esercizio e partecipazione impianti Macse × Terna ha pubblicato la nuova consultazione sul capacity market annunciata nei giorni scorsi dal direttore Strategie Francesco Del Pizzo (v. Staffetta 11/02). In particolare il gestore di rete ha messo in consultazione una nuova proposta di disciplina del sistema di ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova