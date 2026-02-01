Staffetta Quotidiana
Capacity, Terna lancia la nuova consultazione

Su modifiche disciplina, metodologia garanzie e derating Bess e FV per il 2028. Focus su rifacimenti, flessibilità sull'entrata in esercizio e partecipazione impianti Macse

Terna ha pubblicato la nuova consultazione sul capacity market annunciata nei giorni scorsi dal direttore Strategie Francesco Del Pizzo (v. Staffetta 11/02). In particolare il gestore di rete ha messo in consultazione una nuova proposta di disciplina del sistema di ...


  •  Allegato-5 Metodologia-per-la-definizione-delle-garanzie
  •  Disciplina-Fase-di-Prima-Attuazione
  •  DTF2
  •  Metodologia-dei-coefficienti-di-derating-per-asta-madre-2028

