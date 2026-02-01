Staffetta Quotidiana
di A.L.

Aree non idonee e retroattività: Tar Sardegna annulla stop regionali alle rinnovabili

Le pronunce della giustizia amministrativa pubblicate dal 9 al 15 febbraio

Il Tar Sardegna ha annullato quattordici provvedimenti della Regione Autonoma della Sardegna che dichiaravano improcedibili le autorizzazioni per impianti rinnovabili, imponendo di riesaminare nel merito i progetti anche se situati in aree “non idonee”; il Tar Sardegna ha annullato quattro provvedimenti della Regione Autonoma della Sardegna che app...


  •  Atecon Energia vs comune di Eboli
  •  Baiona Sun vs regione sardegna
  •  Bentusoliana Energie Rinnovabili vs regione sardegna
  •  Carbonera Wind vs regione sardegna
  •  Ccen Noragugume vs regione sardegna
  •  Comune di Veronella vs comune di Zimella
  •  Dren Solare vs regione sardegna (2)
  •  Dren Solare vs regione sardegna
  •  Ecopower vs regione campania
  •  Edison Rinnovabili vs regione sardegna
  •  Enel Green Power Italia vs regione Piemonte
  •  Erg Wind Energy vs regione sardegna
  •  Green Fin vs regione sardegna
  •  Innovo Development vs regione sardegna
  •  Itw Terranova vs Mase
  •  Maggi Cimoniella vs Mase
  •  Neoen vs Cura Carpignano
  •  Opr Sun 30 vs regione sardegna
  •  Opr Sun vs Mase
  •  Opr Sun vs regione sardegna (2)
  •  Opr Sun vs regione sardegna
  •  Q Energy Renewables vs Mase
  •  Renewables Italia vs comune di Cura Carpignano
  •  Rwe Renewables vs regione sardegna (2)
  •  Rwe Renewables vs regione sardegna
  •  Sassari Eolica vs regone sardegna
  •  Sorgenia Renewables vs Mase
  •  Torralba Solare vs regione sardegna
  •  Trynyty Wind vs regione sardegna (2)
  •  Trynyty Wind vs regione sardegna

