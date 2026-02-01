Aree non idonee e retroattività: Tar Sardegna annulla stop regionali alle rinnovabili

Il Tar Sardegna ha annullato quattordici provvedimenti della Regione Autonoma della Sardegna che dichiaravano improcedibili le autorizzazioni per impianti rinnovabili, imponendo di riesaminare nel merito i progetti anche se situati in aree “non idonee”; il Tar Sardegna ha annullato quattro provvedimenti della Regione Autonoma della Sardegna che app...