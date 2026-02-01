Vita delle Società - Associazioni martedì 17 febbraio 2026 DL Bollette, Anev: sbagliato tagliare Ets e incentivi alle rinnovabili “Serve un piano straordinario per sbloccare le autorizzazioni dei progetti fermi” × Anche gli eolici si schierano contro le norme sulla sterilizzazione dell’Ets e per il taglio degli incentivi alle rinnovabili, contenute nella bozza del DL Bollette che il governo dovrebbe approvare giovedì prossimo (v. Staffetta 12/02 e... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova