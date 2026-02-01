Energia Elettrica martedì 17 febbraio 2026 Elettricità, a gennaio consumi +4,1% +2,8% corretto per calendario/meteo, massimo dal 2014. Aiutano temperature (1,7°C in meno) e industria (+3,8%). In rialzo termoelettrico e Fer, giù idro e import. FV e Bess: meno installazioni × Il 2026 si apre con un incremento del fabbisogno elettrico nazionale del 4,1% rispetto a gennaio dello scorso anno. Con 28 miliardi di kWh, si tratta del valore mensile più alto dal 2014 a oggi. Lo fa sapere Terna nel suo rapporto mensile. La produzione eolica e fotovoltaica a gennaio è cresciuta del 16% coprendo una quota dei consumi poco inferior... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova