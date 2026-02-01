Ambiente e Sicurezza lunedì 9 marzo 2026 di Alessandro Marangoni e Alessandra Zacconi La gestione rifiuti nelle visioni dei Piani regionali Economia circolare, economia reale × Was è il think tank italiano sul comparto del waste management e del riciclo sviluppato da Althesys. In questo articolo, Alessandro Marangoni e Alessandra Zacconi tornano ad approfondire i temi trattati nel rapporto annuale Althesys, e in particolare l’analisi dei piani reginali. Una rassegna da cui emergono diverse criticità, tra obiettivi ma... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova