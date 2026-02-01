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Ambiente e Sicurezza

di Alessandro Marangoni e Alessandra Zacconi

La gestione rifiuti nelle visioni dei Piani regionali

Economia circolare, economia reale

Was è il think tank italiano sul comparto del waste management e del riciclo sviluppato da Althesys. In questo articolo, Alessandro Marangoni e Alessandra Zacconi tornano ad approfondire i temi trattati nel rapporto annuale Althesys, e in particolare l’analisi dei piani reginali. Una rassegna da cui emergono diverse criticità, tra obiettivi ma...


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