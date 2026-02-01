Ambiente e Sicurezza venerdì 3 aprile 2026 di Alessandro Marangoni e Alessandra Zacconi Riciclo chimico e fotovoltaico, crescono gli impianti innovativi Economia circolare, economia reale × Was è il think tank italiano sul comparto del waste management e del riciclo sviluppato da Althesys. In questo articolo, Alessandro Marangoni e Alessandra Zacconi Trattano il tema degli impianti innovativi. Il parco impianti per il trattamento dei rifiuti sta cambiando sensibilmente, sotto la spinta dell’innovazione tecnologica e dell’ampliame... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova