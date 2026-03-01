Gas Naturale - GPL - GNL venerdì 13 marzo 2026 Gas, a febbraio rinnovabili e meteo frenano i consumi (-8,8%) Termoelettrico -11,3% e civile -9,5%, più stabile l'industria (-0,6%). Balzo dell'export (+57%). Import resta sostenuto limitando le erogazioni dagli stoccaggi (-26%). × Confronto consumi 1° bimestre dal 2013 a oggi A febbraio frena la domanda italiana di gas per le temperature più miti e un forte rialzo della produzione elettrica da rinnovabili. È quanto emerge dal servizio mensile su domanda e offerta gas della Staffetta Quotidiana. La pagina contiene elaborazioni sui dati di Snam Rete Gas e del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ed è cura... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova