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Gas Naturale - GPL - GNL

Gas, a febbraio rinnovabili e meteo frenano i consumi (-8,8%)

Termoelettrico -11,3% e civile -9,5%, più stabile l'industria (-0,6%). Balzo dell'export (+57%). Import resta sostenuto limitando le erogazioni dagli stoccaggi (-26%).

Confronto consumi 1° bimestre dal 2013 a oggi
Confronto consumi 1° bimestre dal 2013 a oggi
A febbraio frena la domanda italiana di gas per le temperature più miti e un forte rialzo della produzione elettrica da rinnovabili. È quanto emerge dal servizio mensile su domanda e offerta gas della Staffetta Quotidiana. La pagina contiene elaborazioni sui dati di Snam Rete Gas e del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ed è cura...


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