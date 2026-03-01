Approvvigionamenti e Raffinazione venerdì 13 marzo 2026 Aie, focus sulle scorte petrolifere mondiali L'Europa ha 34,2 giorni di copertura, l'Asia 53,4, le Americhe 16,6. Il rilascio avverrà tramite gara, accordi di prestito o vendite dirette a raffinerie e depositi × Dopo aver disposto il rilascio d'emergenza sul mercato mondiale di 400 milioni di barili di greggio e prodotti petroliferi, nell'Oil market report di marzo l'Aie fa il punto sull'entità delle scorte e le modalità dell'operazione. "I paesi consumatori dispongono di ingenti quantità di petrolio in deposito per compensare perdite temporanee di approvv... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova