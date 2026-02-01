Trasporti venerdì 13 marzo 2026 di L.M.P. e C.M. Auto elettrica, i prezzi scendono ma la parità con i termici si allontana. Ancora Cronologia settimanale della mobilità 9-13 marzo × La transizione elettrica avanza ma le tempistiche continuano a non rispettare le previsioni. Questa settimana un rapporto di T&E ha fissato al 2030 la price parity tra Bev e auto termiche – da sempre considerata una condizione fondamentale per una domanda finalmente autosufficiente – a patto che i target CO2 non vengano indeboliti. Una rispost... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova