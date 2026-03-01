Politica energetica nazionale mercoledì 18 marzo 2026 di A. Macchiati, C. Belforti, R. Vitelli* Il rimborso della CO2 previsto dal “DL Bollette”: quale impatto? Gli effetti (non scontati) dell’art. 6 in un’analisi di Oxera × Il beneficio atteso del discusso art.6 del DL Bollette non è un fatto automatico, dipende da una serie di dinamiche di mercato e dalle scelte di numerosi attori: quante ore il gas resterà marginale, come il minor costo si rifletterà nelle strategie di offerta dei produttori, specie quelli con portafogli multitecnologia, quanto incideranno i meccan... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova