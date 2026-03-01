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Politica energetica nazionale

di A. Macchiati, C. Belforti, R. Vitelli*

Il rimborso della CO2 previsto dal “DL Bollette”: quale impatto?

Gli effetti (non scontati) dell’art. 6 in un’analisi di Oxera

Politica energetica nazionale
Il beneficio atteso del discusso art.6 del DL Bollette non è un fatto automatico, dipende da una serie di dinamiche di mercato e dalle scelte di numerosi attori: quante ore il gas resterà marginale, come il minor costo si rifletterà nelle strategie di offerta dei produttori, specie quelli con portafogli multitecnologia, quanto incideranno i meccan...


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Idrogeno, Ihi e GE testano turbina alimentata al 100% con ammoniaca

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Carburanti, Salvini: taglio accise stasera in Consiglio dei ministri

Raffineria Priolo, Lukoil morde il freno

Rallenta il Cif Med, ma prezzi d’acquisto sempre più in alto

Usa-Israele colpiscono South Pars, risposta iraniana contro Ras Laffan

Gas russo, da oggi lo stop all’importazione

Il rimborso della CO2 previsto dal “DL Bollette”: quale impatto?

Caro carburanti, l’Austria verso il taglio delle accise

Carburanti, chi guadagna e chi meno

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Antitrust, nuove soglie di fatturato per notifica preventiva delle operazioni di concentrazione

Upstream Norvegia, Equinor scopre greggio

Upstream Indonesia, da Eni Fid per 4 giacimenti offshore

UE 2040, il regolamento in Gazzetta

Olimpiadi, sulle cabine primarie +38% di scambi

Flash point, denunciato gestore ad Agrigento

Acerra (NA), Fiamme Gialle sequestrano 80.000 litri di gasolio

Bitume, allarme Siteb: costi aumentati del 47% rispetto a febbraio

Caro carburanti, le misure della Germania

Tariffe Gpl, sale la componente Qepropmc a marzo

De Nora, 2025 positivo grazie soprattutto alle tecnologie per l'acqua

Hormuz, il greggio fisico si sgancia dalla carta

Suez cede il 4% di Acea

Dossier prezzi carburanti

Upstream Libia, incendio al giacimento Sharara

Scorte strategiche, dalla Spagna 11,5 mln barili

Kirkuk-Ceyhan, accordo per "urgente" riavvio export

Carburanti, prezzi ancora in aumento

Golfo del Messico, incendio alla raffineria Olmeca

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

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