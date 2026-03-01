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Energia Elettrica

Olimpiadi, sulle cabine primarie +38% di scambi

Dal rapporto mensile Terna: consumi febbraio +2,1% trainati dall'industria (+4,6%). Eolico prima tra le fonti rinnovabili, che coprono il 37,9% dei consumi. Servizi +2,9% nel 2025

Durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dal 6 al 22 febbraio, le Cabine Primarie a servizio delle aree olimpiche hanno registrato un marcato aumento degli scambi di energia: +38% rispetto allo stesso periodo del 2025, con picchi fino al 50% nelle giornate delle competizioni più seguite. Lo fa sapere Terna nell'ultimo rapporto me...


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