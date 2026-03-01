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Politica energetica internazionale

di Salvatore Carollo

Le ragioni della frattura fra il Brent finanziario e i greggi degli Emirati

Le riflessioni controcorrente di Salvatore Carollo

Politica energetica internazionale
In questa riflessione controcorrente, Salvatore Carollo dà un’interpretazione accurata del dibattito energetico sulla separazione tra l’andamento delle quotazioni finanziarie del petrolio e i prezzi dei carichi fisici, soprattutto di quelli dagli Emirati Arabi. Una frattura le cui ragioni partono dalla conquista di Margareth Thatcher nel 1988, qua...


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