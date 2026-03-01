Politica energetica internazionale giovedì 19 marzo 2026 di Salvatore Carollo Le ragioni della frattura fra il Brent finanziario e i greggi degli Emirati Le riflessioni controcorrente di Salvatore Carollo × In questa riflessione controcorrente, Salvatore Carollo dà un’interpretazione accurata del dibattito energetico sulla separazione tra l’andamento delle quotazioni finanziarie del petrolio e i prezzi dei carichi fisici, soprattutto di quelli dagli Emirati Arabi. Una frattura le cui ragioni partono dalla conquista di Margareth Thatcher nel 1988, qua... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova