Fotovoltaico, via libera a 138 MW

Atti delle Regioni giovedì 19 marzo 2026 Fotovoltaico, via libera a 138 MWEolico, autorizzati 62 MW La 636° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 12 al 19 marzo × Sono 138 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 32 MW.Quanto all’eolico, autorizzazioni per 62 MW e giudizi di Via positiva per 20 MW.Infine, sulle batterie Pas per 7 MW.... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova