Gas Naturale - GPL - GNL venerdì 3 aprile 2026 Stoccaggi gas, assegnati i primi 540 mln mc Acquistata metà della capacità pluriennale. Maggior successo per prodotto a 4 anni: 280 mln mc a 0,16 cent mc. Prezzi alti per i 5 anni (0,8 cent). Premio giacenza quasi doppio rispetto al 2025-26 × Si sono svolte ieri come previsto le prime aste per l'allocazione della capacità di stoccaggio gas per l'anno 2026-27 relative alla capacità pluriennale (v. Staffetta 01/04). E' di circa 539 milioni di mc la capacità allocata finora in vista del prossimo inverno con ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova