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Gas Naturale - GPL - GNL

Stoccaggi gas, assegnati i primi 540 mln mc

Acquistata metà della capacità pluriennale. Maggior successo per prodotto a 4 anni: 280 mln mc a 0,16 cent mc. Prezzi alti per i 5 anni (0,8 cent). Premio giacenza quasi doppio rispetto al 2025-26

Gas Naturale - GPL - GNL
Si sono svolte ieri come previsto le prime aste per l'allocazione della capacità di stoccaggio gas per l'anno 2026-27 relative alla capacità pluriennale (v. Staffetta 01/04). E' di circa 539 milioni di mc la capacità allocata finora in vista del prossimo inverno con ...


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