Politica energetica internazionale venerdì 3 aprile 2026 di Alberto Clô Navigare in un mare in tempesta Nel nuovo numero di Energia × Il primo numero del 2026 di Energia, la rivista trimestrale del Rie diretta da Alberto Clô in distribuzione in questi giorni, si apre con un editoriale di Romano Prodi su ruolo e posizione dell’Europa nei nuovi assetti geopolitici mondiali, vaso di coccio tra vasi di ferro. Lo stesso Clô approfondisce le scomode discontinuità che... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova