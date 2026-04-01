Politica energetica internazionale venerdì 17 aprile 2026 Nucleare, faro UE sui sussidi della Romania Come già per Francia e Repubblica Ceca, la Commissione avvia indagine approfondita sul meccanismo di prestiti, garanzie pubbliche e Cfd per prolungare di 30 anni la centrale di Cernavoda × Dopo la Repubblica Ceca (v. Staffetta 22/12/25) e la Francia (v. Staffetta 31/03), è il turno della Romania: la Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per valutare se ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova