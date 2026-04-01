Trasporti venerdì 17 aprile 2026 di L.M.P. e C.M. Auto, i costruttori puntano a smantellare lo stop UE a benzina e diesel Cronologia settimanale della mobilità 13-17 aprile × L’obiettivo delle case automobilistiche non è solo “annacquare” i regolamenti europei sulle emissioni, è arrivare ad abolire il ban ai motori endotermici a partire dal 2035. Il leak della ong ambientalista Transport & Environment di un documento riservato inviato a marzo dall’Associazione europea dei costruttori (Acea) al Consiglio Ambiente Ue h... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova