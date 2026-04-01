Leggi e Atti Amministrativi lunedì 4 maggio 2026 di S.B. Autorità, gli ultimi provvedimenti pubblicati DL Bollette, dicitura standard per il bonus di 115 €. Capacity, proposta per consumo standard gas 2028. Nomine: Alberto Rossi assistente di De Marco, Pasquale Stigliani di De Santoli × Segnaliamo di seguito i provvedimenti e comunicati pubblicati dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) tra il 27 e il 30 aprile 2026, relativi ai settori elettrico, gas e telecalore, non oggetto di articoli a sé. I testi dei provvedimenti sono disponibili in allegato. Per il riepilogo delle pubblicazioni precedenti... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova