Leggi e Atti Amministrativi lunedì 4 maggio 2026 di A.L. Prosegue il confronto al Tar tra Stato, Sardegna e operatori Le pronunce della giustizia amministrativa dal 27 aprile al 3 maggio × Il Tar Lazio ha annullato la riduzione della tariffa incentivante disposta dal Gse nei confronti di Camarc Energia 2, ritenendo non provato l’artificioso frazionamento dell’impianto fotovoltaico; il Tar Lazio ha respinto il ricorso del Consorzio Olgiata, confermando la legittimità della variante non sostanziale approvata per l’impianto di Roma Bio... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova