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Leggi e Atti Amministrativi

di A.L.

Prosegue il confronto al Tar tra Stato, Sardegna e operatori

Le pronunce della giustizia amministrativa dal 27 aprile al 3 maggio

Leggi e Atti Amministrativi
Il Tar Lazio ha annullato la riduzione della tariffa incentivante disposta dal Gse nei confronti di Camarc Energia 2, ritenendo non provato l’artificioso frazionamento dell’impianto fotovoltaico; il Tar Lazio ha respinto il ricorso del Consorzio Olgiata, confermando la legittimità della variante non sostanziale approvata per l’impianto di Roma Bio...


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