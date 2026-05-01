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Leggi e Atti Amministrativi

Arera, così la nuova modifica del Codice di condotta commerciale

Pubblicata la delibera 188/2026 con gli obiettivi: nuovi obblighi informativi (anche sui prezzi dinamici). Online inoltre la 189 che recepisce il Dlgs 3/2026 sui prezzi fissi

Leggi e Atti Amministrativi
A meno di un anno dall'ultima modifica di rilievo del Codice di Condotta commerciale, disposta in attuazione del primo DL Bollette (v. Staffetta 07/08/25), l'Arera ha avviato - come anticipato ieri...


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Le altre di venerdì 29 maggio 2026

IP, Leonardo Caputo nuovo DG Operations

DL Carburanti, i subemendamenti

Innovazione sociale, crisi climatica, economia circolare nel ‘Rapporto Eco Media 2025’

Certificati bianchi, nel 2026 si ferma la crescita

Arera, così la nuova modifica del Codice di condotta commerciale

Industria UE, domanda energia -8,1% in un decennio

Innovation Fund, successo dell’asta 2025 per le tecnologie net zero

Mezzi pesanti, metano e Gnl a picco

Entso-E pubblica il Summer Outlook 2026

Dietro il paravento della burocrazia

Batterie, 68 GW di progetti al Mase

Chiusure settimanali dei mercati del 29 maggio

Margherita di Savoia (Bat), frode su 15,3 t di gasolio motopesca

Siena, sequestrati 150.000 litri di gasolio non conforme

Se l’auto elettrica esaspera i commissari UE

Mercato Italia Gpl

Ambulanze, aggiornato l'elenco dei beneficiari

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Saras Cup 2026, sport e formazione

Nuove rotte sicurezza energetica, convegno Wec al Festival Energia

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Fer e mercati esteri, Sicilia accelera su nuove rotte energia

Tra geopolitica, industria e transizione, a Lecce il 14° Festival dell’Energia

Fusione nucleare, tecnologie laser per controllo combustibile nei reattori

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