Leggi e Atti Amministrativi venerdì 29 maggio 2026 Arera, così la nuova modifica del Codice di condotta commerciale Pubblicata la delibera 188/2026 con gli obiettivi: nuovi obblighi informativi (anche sui prezzi dinamici). Online inoltre la 189 che recepisce il Dlgs 3/2026 sui prezzi fissi × A meno di un anno dall'ultima modifica di rilievo del Codice di Condotta commerciale, disposta in attuazione del primo DL Bollette (v. Staffetta 07/08/25), l'Arera ha avviato - come anticipato ieri... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova