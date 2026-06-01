Vita delle Società - Associazioni lunedì 15 giugno 2026 Contratti energia fuori Consip: gli argomenti usati per convincere le PA Energia e Pubblica Amministrazione. L'analisi di Controllabolletta.it × Quali argomenti usano broker e “consulenti gratuiti” che contattano gli uffici tecnici e amministrativi degli enti locali per convincerli che, aderendo alla loro proposta invece di usare la convenzione Consip per gli acquisti di energia, stanno facendo un buon affare? Un inventario con numerosi (e fantasiosi) argomenti tratti da esempi concreti, i... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova