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Leggi e Atti Amministrativi

Arera, che fine ha fatto l'estratto delle delibere

Lettera alla Staffetta

Leggi e Atti Amministrativi
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore che, come molti nostri abbonati, segue da vicino l'attività dell'Autorità di regolazione dell'energia e le reti e da qualche mese si chiede cosa stia succedendo alla pratica di pubblicare tempestivamente dopo ogni riunione del Collegio l'elenco degli atti di rilevanza esterna assunti, da anni un ri...


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