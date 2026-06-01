Leggi e Atti Amministrativi lunedì 15 giugno 2026 Arera, che fine ha fatto l'estratto delle delibere Lettera alla Staffetta × Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore che, come molti nostri abbonati, segue da vicino l'attività dell'Autorità di regolazione dell'energia e le reti e da qualche mese si chiede cosa stia succedendo alla pratica di pubblicare tempestivamente dopo ogni riunione del Collegio l'elenco degli atti di rilevanza esterna assunti, da anni un ri... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova