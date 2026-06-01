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STAFFETTA QUOTIDIANA

DL Infrastrutture, oltre 300 emendamenti

In commissione Bilancio alla Camera

Sono oltre 300 gli emendamenti al DL Infrastrutture 107/2026 depositati in commissione Bilancio alla Camera alla scadenza di ieri (v. Staffetta 10/07). Il fascicolo è in allegato.
Martedì 14 luglio è in programma il vaglio di ammissibilità....


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