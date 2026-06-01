Torna alla sezione Attività Parlamentare venerdì 10 luglio 2026 DL Infrastrutture, oltre 300 emendamenti In commissione Bilancio alla Camera × Sono oltre 300 gli emendamenti al DL Infrastrutture 107/2026 depositati in commissione Bilancio alla Camera alla scadenza di ieri (v. Staffetta 10/07). Il fascicolo è in allegato.Martedì 14 luglio è in programma il vaglio di ammissibilità.... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova