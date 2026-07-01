Torna alla sezione Leggi e Atti Amministrativi lunedì 13 luglio 2026 Autorità, gli ultimi provvedimenti pubblicati Prezzi minimi biomasse, l’Arera al Consiglio di Stato. Tee, contributo tariffario 2025 a 248,42 € × Segnaliamo di seguito i provvedimenti e comunicati pubblicati dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) tra il 6 e il 10 luglio 2026, relativi ai settori elettrico, gas e telecalore, non oggetto di articoli a sé. I testi dei provvedimenti sono disponibili in allegato. Per il riepilogo delle pubblicazioni precedenti... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova