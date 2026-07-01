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STAFFETTA QUOTIDIANA

Autorità, gli ultimi provvedimenti pubblicati

Prezzi minimi biomasse, l’Arera al Consiglio di Stato. Tee, contributo tariffario 2025 a 248,42 €

Segnaliamo di seguito i provvedimenti e comunicati pubblicati dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) tra il 6 e il 10 luglio 2026, relativi ai settori elettrico, gas e telecalore, non oggetto di articoli a sé. I testi dei provvedimenti sono disponibili in allegato. Per il riepilogo delle pubblicazioni precedenti...


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