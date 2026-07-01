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STAFFETTA QUOTIDIANA

di Salvatore Carollo

Raffineria Priolo, in merito all’esercizio del Golden Power

Le riflessioni controcorrente di Salvatore Carollo

A distanza di due mesi (v. Staffetta 18/05), Salvatore Carollo torna sull’esercizio del Golden Power in merito all’ingresso di Ludoil nella società Goi e al ritorno della raffineria di Priolo in mani italiane. La domanda centrale rimane una: la società guidata da Do...


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