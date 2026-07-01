Torna alla sezione Approvvigionamenti e Raffinazione giovedì 23 luglio 2026 di Salvatore Carollo Raffineria Priolo, in merito all’esercizio del Golden Power Le riflessioni controcorrente di Salvatore Carollo × A distanza di due mesi (v. Staffetta 18/05), Salvatore Carollo torna sull’esercizio del Golden Power in merito all’ingresso di Ludoil nella società Goi e al ritorno della raffineria di Priolo in mani italiane. La domanda centrale rimane una: la società guidata da Do... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova