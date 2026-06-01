'Modulo Login per accedere'

  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA

Fotovoltaico, via libera a 150 MW
Eolico, autorizzati 31 MW

La 654° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 16 al 22 luglio

Sono 124 i MW autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Da aggiungere due esclusioni da Via per altri 26 MW.
Quanto all’eolico, autorizzazioni per 31 MW e giudizi di Via negativi nell’ambito dell’iter statale per 42 MW.
...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su