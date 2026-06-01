Fotovoltaico, via libera a 150 MW

Torna alla sezione Atti delle Regioni giovedì 23 luglio 2026 Fotovoltaico, via libera a 150 MWEolico, autorizzati 31 MW La 654° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 16 al 22 luglio × Sono 124 i MW autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Da aggiungere due esclusioni da Via per altri 26 MW.Quanto all’eolico, autorizzazioni per 31 MW e giudizi di Via negativi nell’ambito dell’iter statale per 42 MW.... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova