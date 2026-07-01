Torna alla sezione Trasporti venerdì 24 luglio 2026 Auto, la fotografia del mercato europeo nel primo semestre Cronologia settimanale della mobilità 20-24 luglio × Gli ultimi dati pubblicati da Acea permettono di fare una panoramica per individuare i trend che stanno caratterizzando il 2026 dell’auto in Europa, con l’elettrico sempre più protagonista – anche se in maniera tutt’altro che uniforme – e i marchi cinesi che continuano ad erodere quote ai marchi occidentali.Per la prima volta nella storia del me... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova