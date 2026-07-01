'Modulo Login per accedere'

  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Torna alla sezione Trasporti

Auto, la fotografia del mercato europeo nel primo semestre

Cronologia settimanale della mobilità 20-24 luglio

Gli ultimi dati pubblicati da Acea permettono di fare una panoramica per individuare i trend che stanno caratterizzando il 2026 dell’auto in Europa, con l’elettrico sempre più protagonista – anche se in maniera tutt’altro che uniforme – e i marchi cinesi che continuano ad erodere quote ai marchi occidentali.
Per la prima volta nella storia del me...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su