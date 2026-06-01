Torna alla sezione Trasporti venerdì 17 luglio 2026 di L.M.P. e C.M. Auto, la crisi corre più del dibattito sul "made in Europe" Cronologia settimanale della mobilità 13-17 luglio × I governi europei hanno avviato il confronto per definire cosa è un "veicolo europeo", ma la crisi del settore si sta materializzando già in cifre concrete, con gli attori cinesi che ormai giocano un ruolo sempre più centrale, mentre sembrano ancora lontane soluzioni strutturali alla perdita di competitività dei costruttori europei.Il caso più e... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova