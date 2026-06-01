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STAFFETTA QUOTIDIANA
Torna alla sezione Trasporti

di L.M.P. e C.M.

Auto, la crisi corre più del dibattito sul "made in Europe"

Cronologia settimanale della mobilità 13-17 luglio

I governi europei hanno avviato il confronto per definire cosa è un "veicolo europeo", ma la crisi del settore si sta materializzando già in cifre concrete, con gli attori cinesi che ormai giocano un ruolo sempre più centrale, mentre sembrano ancora lontane soluzioni strutturali alla perdita di competitività dei costruttori europei.
Il caso più e...


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